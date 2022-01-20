Поголовна ковид-сеч! 10 160 новозаразени и 93 починали за последното денонощие

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Ковид-сводката за последното денонощие е подадена от Единния инфо портал:

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 41 428

Новозаразени в страната - 10 160

Процент на положителните тестове - 24,5%

Излекувани за денонощието - 861



Общ брой излекувани - 640 213

Хоспитализирани - 5208

Настанени в интензивни сектори - 542



Брой на починалите за денонощието - 93

Общ брой на починалите - 32 431

Заразените по области:

София (столица) - 3049

Пловдив - 979

Благоевград - 695

Варна - 681

Бургас - 592

Стара Загора - 480

София - 449

Пазарджик - 309

Сливен - 274

Русе - 244

Хасково - 242

Перник - 217

Плевен - 208

Враца - 187

Смолян - 166

Кюстендил - 165

Габрово - 165

Монтана - 147

Добрич - 143

Велико Търново - 125