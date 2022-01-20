Поголовна ковид-сеч! 10 160 новозаразени и 93 починали за последното денонощие

Ковид-сводката за последното денонощие е подадена от Единния инфо портал:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 41 428
Новозаразени в страната - 10 160
Процент на положителните тестове - 24,5%
Излекувани за денонощието - 861
Общ брой излекувани - 640 213
Хоспитализирани - 5208
Настанени в интензивни сектори - 542
Брой на починалите за денонощието - 93
Общ брой на починалите - 32 431
Заразените по области:
София (столица) - 3049
Пловдив - 979
Благоевград - 695
Варна - 681
Бургас - 592
Стара Загора - 480
София - 449
Пазарджик - 309
Сливен - 274
Русе - 244
Хасково - 242
Перник - 217
Плевен - 208
Враца - 187
Смолян - 166
Кюстендил - 165
Габрово - 165
Монтана - 147
Добрич - 143
Велико Търново - 125