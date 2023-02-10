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Дайнов: Милиционерите обикалят и обясняват, че Нав сам си е виновен, че е екзекутиран

Общественикът е потресен от реакцията на работещите в МВР, които вместо да си посипят главите с пепел правят обратното, стигайки дотам, че обвиняват жертвата за фаталния изход

по статията работи: iNews.bg | 10.02.2023 | 11:06
Дайнов: Милиционерите обикалят и обясняват, че Нав сам си е виновен, че е екзекутиран
Север.бг
Повече за:

Политологът, политически анализатор и общественик Евгений Дайнов направи лаконичен коментар след убийството на писателя и психолог Иван Владимиров. Той е потресен от реакцията на работещите в МВР, които вместо да си посипят главите с пепел правят обратното, стигайки дотам, че обвиняват жертвата за фаталния изход.

ЕТО КАКВО НАПИСА ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ:

Доколкото разбирам, всички телевизори бликат от милиционери, които обясняват, че Иван Владимиров сам си е виновен, че милиционер го е застрелял.

Дойде. Вкараха ни в закона на джунглата. Жертвата винаги сама си е виновна. Силният винаги е прав.
Натискат от 15 години и ни докараха дотам.

Чакам политическо лидерство, което да поведе обществото към излизане от джнглата.


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