Дайнов: Милиционерите обикалят и обясняват, че Нав сам си е виновен, че е екзекутиран

Политологът, политически анализатор и общественик Евгений Дайнов направи лаконичен коментар след убийството на писателя и психолог Иван Владимиров. Той е потресен от реакцията на работещите в МВР, които вместо да си посипят главите с пепел правят обратното, стигайки дотам, че обвиняват жертвата за фаталния изход.

ЕТО КАКВО НАПИСА ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ:

Доколкото разбирам, всички телевизори бликат от милиционери, които обясняват, че Иван Владимиров сам си е виновен, че милиционер го е застрелял.

Дойде. Вкараха ни в закона на джунглата. Жертвата винаги сама си е виновна. Силният винаги е прав.

Натискат от 15 години и ни докараха дотам.

Чакам политическо лидерство, което да поведе обществото към излизане от джнглата.