Голяма вероятност за публика на Евровизия 2021 в Ротердам

Организаторите на конкурса Евровизия 2021 обявиха, че най-голямото музикално събитие за година по всяка вероятност ще се проведе с публика в залата "Ахой Арена" в Ротердам. Това ще е първата голяма сцена в Европа от март 2020 насам, която ще приеме публика.

Мартин Остердал, изпълнителния супервайзър на Евровизия, сподели: "Духът и традициите на Евровизия са свързани с обединението на Европа на една сцена и ние сме твърдо решени да постигнем това в Ротердам през май. Продължаваме напред с плановете си да организираме безопасен конкурс през месец май, като всички артисти ще получат възможността да изпълнят песента си на живо в Ротердам.”

Сигурността в Ротердам ще бъде гарантирана чрез общи правила за всички присъстващи, които гарантират безопасността на делегатите и журналистите.

Организаторите на конкурса разкриха, че към момента се предвижда капацитет на публиката между 20 и 80 процента, а близо 500 журналисти ще следят и споделят на живо всичко най-интересно от Ротердам през май.

В понеделник беше обявено, че песента, с която Виктория ще представи България на конкурса Евровизия 2021, ще бъде представена на 10-и март. Това ще се случи чрез специален концерт, който ще бъде излъчен от 22:00 часа по БНТ 1, дигитално на Eurovision.iCard.com , както и в официалния канал на певицата в Ютуб.

За концерта на 10-и март Виктория ще изпълни песните от новия си албум "a little dramatic” - "Imaginary Friend”, "Growing Up is Getting Old”, "Dive into Unknown”, "Phantom Pain” и "The Funeral Song”, както и най-големите си хитове - "Ugly Cry”, " Tears Getting Sober ”, "alright.” и "I Wanna Know”.

Двата полуфинала и големият финал на Евровизия 2021 ще бъдат излъчени на живо от Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май от 22:00 часа по БНТ 1. България ще вземе участие във втория полуфинал на 20-и май.

Българското участие в надпреварата се реализира с подкрепата на iCard – генерален спонсор на Евровизия България за втора поредна година. Проектът в България е публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group.