Невиждано: ГЕРБ брани Орешарски, за да остане Бюрото при Гешев

Комисията по конституционни и правни въпроси се събра, за да обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. И даде сцена за невиждан политически пирует - депутати от ГЕРБ защитиха някогашното местене на Бюрото от правосъдното министерство в прокуратурата по времето на Пламен Орешарски, докато бе премиер, за да защитят оставането му при главния прокурор Иван Гешев, в синхрон със становището на самата прокуратура.

И трите законопроекта предвиждат Бюрото по защита на мине от главния прокурор към Министерството на правосъдието. Разликата е, че според проекта на Христо Иванов и група народни представители бюрото трябва да е към Главна дирекция "Охрана", а проектът на "Има такъв народ" планира да е към министъра на правосъдието. То да е като специализиран отдел, обясни шефът на правната комисия Андрей Михайлов. Аргументът ние, че дейността е много важна. Оценяваме колко е важна дейността му и затова смятаме, че трябва да бъде с висока спетен на самостоятелност.

Няма да подкрепим проектите. Мястото на бюрото е в прокуратурата, обяви Хамид Хамид от ДПС.

"Проблемът не е къде ще се намира, а във функциите на служителите. Това може да се промени без да се мести бюрото. То трябва да остане само с охранителни функции", обясни Хамид. Според него трябва да се премахнат дейностите, които са били извършени миналото лято и заради, които са внесени трите законопроекта.

"По отношение на първия проект на Николай Хаджигенов не бива да бъде приет. В мотивите към проекта няма сериозни аргументи", обяви зам.- главният прокурор Даниела Машева.

Тя добяви, че трите проекта не бива да бъдат подкрепяни, защото няма сериозна оценка за въздействието от промените в закона през 2014 г. досега, когато главният прокурор ръководи бюрото.

Основната дейност на бюрото е специалната защита на лицата, застрашени по наказателни производства, каза Машева.

Отделно от това смятаме, че то не бива да се смята за един безконтролен орган. То се отчита пред Съвета по защита, който е междуведомствен орган, а бюджетът се контролира от ВСС, каза зам.- главният прокурор.

За 7 години, през които бюрото е под ръководството на главния прокурор нямаме случай да е възникнал проблем по отношение на защитените лица, добави Машева. Тя призова да не се бърза и да се изчака решението на Конституционния съд и тогава да се предприемат действия.

Според нея тези промени ще повлияят негативно на лицата под защита.

Александър Стефанов от Министерството на правосъдието одобри проектите.

Анна Александрова от ГЕРБ обяви, че тяхната парламентарна група няма да подкрепят проектите. Според нея не се дублират функциите на бюрото и МВР. Тя припомни, че през 2014 г. промените да мине бюрото към главния прокурор са иницирани от БСП по време на правителството на Пламен Орешарски и тогавашния министър на правосъдието Зинаида Златанова: "И си работи много добре оттогава", обяви тя.

Минути след нечуваното изказване адвокат Николай Хаджигенов, също член на парламентарния орган написа в профила си във фейсбук:

"Правна комисия. герП и дпс в защита на защитата на гешеф. Just to know...".