Дейв Смит боледуваше от К-19 290 дни, даде 42 положителни теста! Жена му готвеше погребение 5 пъти, а накрая той оздравя

Както милиони други хора, Дейв Смит се заразява с коронавирус в началото на първата вълна на COVID-19 във Великобритания през 2020 г. Ала докато повечето от тях, включително тези, които страдат от "дълъг COVID", успяват да преборят и да елиминират живия вирус от телата си в рамките на няколко седмици, Смит има много по-различен и по-дългосрочен проблем: Инфекцията при него продължава повече от 290 дни или почти 10 месеца.



Това е най-дълго регистрираната активна инфекция, причинена от коронавирус до момента.



През този период 72-годишният Смит от Бристол дава 42 положителни PCR теста и е приет в болница седем пъти.



"Винаги, когато се влошавах, ставаше наистина зле. Бях почти до портите на смъртта. Жена ми започна да организира погребение пет пъти", споделя той пред The Guardian.



В интервю, в което Смит за първи път разкрива за своето мъчително и рядко преживяване, той добавя шеговито: "Обадих се на цялото семейство, за да се помиря с тях. Иска ми се да си бях затварял устата."



Смит, пенсиониран инструктор по шофиране, в крайна сметка е излекуван със същия коктейл от антитела, разработен от Regeneron, който се използва за лечение на Доналд Тръмп. Той съдържа две антитела - казиривимаб и имдевимаб, които се свързват с различни места на протеина на коронавирус ен шип, блокирайки го от това да заразява нови клетки.



Смит получава достъп до лекарството чрез програма "състрадателна употреба", при която може да се приложи неразрешена терапия, ако не съществува друго задоволително одобрено лечение. Лекарството обаче вече не се предлага на тази основа и все още не е клинично одобрено за употреба в Обединеното кралство.



Сега лекарите му призовават за подобрен достъп до такива лечения за други пациенти като него, за да облекчат страданията им и поради теоретичния риск от нови варианти, които се развиват по време на инфекциите им.



"Няма огромен брой от тези пациенти, вероятно са не повече от двама в болница. Някои от тях се разболяват много рано и умират, но редица от тях изглежда получават този рецидивиращо-ремитиращ процес. Знаем, че тези пациенти получават подобни мутации като тези, наблюдавани в някои от новите варианти. Това е теоретичен риск, но определено е налице, поради което не смятаме, че можете да пренебрегнете тези пациенти, когато става въпрос за достъп до терапии", обяснява Ед Моран, консултант по инфекциозни болести в тръста на Северна Бристол NHS.



Подобно на Смит, повечето хора с продължителни инфекции имат ниски нива на вирусно неутрализиращи антитела, било поради скорошно лечение на рак на кръвта, било поради наследствено състояние, което причинява дефект на техните клетки, произвеждащи антитела.



Смит беше получил химиотерапия за лечение на левкемия през 2019 г. и тъкмо е навлязъл в ремисия, когато се заразява с коронавирус през март 2020 г. "Бях напълно изтощен, нямах енергия и загубих обонянието си, което все още не се е върнало обратно. Не ми направиха тест за COVID до април, когато ме приеха в болница, защото бях развил инфекция на гръдния кош", разказва Смит.



След лечение с антибиотици, мъжът е изпратен у дома, но продължава да се чувства зле и не може да напусне къщата. Приет е в болница отново през юли, защото е изключително слаб. Когато отново дава положителен тест за COVID-19 лекарите си мислят, че става дума за реинфекция, но генетичното секвениране на вируса показва, че това е същата инфекция.



След това през октомври изследователите от Университета в Бристол успяха да отгледат част от вируса на Смит. "Това доказа, че той наистина е бил там, а не е имало просто остатъци от малки парченца РНК, които задействат теста", казва Моран.



Инфекцията на Смит продължава - здравето му ту се подобрява, ту се влошава непредсказуемо. Неспособни да излязат от къщата, той и съпругата му Линда разчитат на доставки за дома в супермаркетите и дневните телевизионни повторения на Heartbeat и Homes Under the Hammer, за да ги забавляват. Смит има слаб апетит и сваля много килограми.



"В един момент бях прикован на легло за два-три месеца. Жена ми трябваше да ме къпе и бръсне в леглото, защото просто не можех да се изправя. Понякога си мислех, че бих искал да издъхна посред нощ, защото просто не мога да продължа повече. Стигнах до периода, в който се страхувах повече да живея, отколкото да умра."



Смит се подготвя за евентуална смърт - той осигурява на съпругата си достъп до съответните документи и кодове за банкови сметки, и сортира вещите им, заделя неща за продажба или изхвърляне. По Skype той се свързва с роднините си в Нова Зеландия, за да се сбогува с тях, докато други членове на семейството отиват с пълна екипировка в дома му, за да му се сбогуват лично.



Преломният момент настъпва, когато лекарите му решават да го изпробват терапията с антитела Regeneron. Здравето на Смит не се подобрява веднага, но той започва да се чувства прогресивно по-силен през следващите седмици, като прави по няколко крачки всеки ден. След това започва да стига до банята без помощ, да се облича сам и най-накрая - да слиза стълбите. "Наистина бях доволен, защото за първи път след месеци направих на жена си чаша кафе. За първи път можех да направя нещо за нея, вместо тя да прави всичко за мен. "



Четиридесет и пет дни след получаване на лекарството, Смит получава отрицателен PCR тест. "Отворихме бутилка шампанско, която имахме в шкафа. След това позвънихме на всички, казвайки: "Аз съм отрицателен, аз съм отрицателен."



Оттогава Смит е ходил Плимут, за да посети доведения си син, бил е на почивка в Корнуол и на екскурция до Лондон, за да пазарува на Оксфорд Стрийт. Освен това учи внучката си да шофира.



"Никога няма да бъда на 100% здрав, защото COVID е унищожи дробовете ми, така че оставам без дъх доста бързо%, обяснява той. "Но всеки ден, в който живея сега, е бонус. Винаги казвам, когато лежите в канавката, всичко, което можете да видите, са звездите. Бях на дъното и сега всичко е брилянтно."