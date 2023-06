Зоран Миланович сравни „Слава Україні“ с нацистки поздрав

Президентът на Хърватия Зоран Миланович стана обект на публични атаки, след като сравни украинската патриотичен поздрав "Слава на Украйна" с нацистки поздрав.



На церемония по връчване на награди в Загреб Миланович заяви пред репортери, че украинският лозунг - широко използван след руската интервенция през 2014 г. и още повече след пълномащабното нахлуване миналата година, е връщане към времето, когато са избивани евреи и поляци по време на конфликтите в Източна Европа в началото на ХХ век, съобщи Евронюз.



"Това е скандиране на най-радикалните шовинисти от Западна Украйна, които са сътрудничили на нацистите, които са избили стотици хиляди поляци, евреи и всеки друг, който им е попаднал в ръцете", каза Миланович по време на събитието. "Това са фактите."



"Слава на Украйна", обикновено последвано от отговора "Слава на героите", е национален поздрав и официален боен вик на въоръжените сили на Украйна.



Президентът на Украйна Володимир Зеленски редовно завършва публичните си речи с тази фраза. Тя се използва масово в страната като знак за национална решителност, подобно на британския лозунг от времето на войната "Keep Calm and Carry On" (Запазете спокойствие и продължете).

Лозунгът може да бъде видян по билбордове, тениски и дори банкови карти и е може би най-разпознаваемата фраза в украинския обществен живот.

Миланович я сравнява с песента, използвана от симпатизантите на хърватската марионетна нацистка държава от времето на Втората световна война, известна като Независима държава Хърватия или НДХ. Тя е ръководена от едни от най-яростните привърженици на Хитлер в Европа, които провеждат брутални кампании за етническо прочистване.



"Няма никаква разлика между скандирането "За родината, готови!" и "Слава на Украйна", настоява Миланович, позовавайки се на нацисткия боен вик от времето на НДХ.



Лозунгът е забранен за публична употреба с няколко решения на хърватския Конституционен съд. В три отделни случая съдът постанови, че използването на лозунга е израз на расистка идеология.



Твърденията на Миланович за "Слава на Украйна" наподобяват изявленията на руски официални лица за скандирането.



Според Кремъл, то се свързва изключително с Организацията на украинските националисти (ОУН) - украинска ултранационалистическа организация, чиято радикална фракция, ръководена от Степан Бандера, е сътрудничила на нацистите.

Наричана ОУН-Б, тя извършва масови убийства на поляци и участва в Холокоста в Украйна.Според учени и историци "Слава на Украйна" съществува преди ОУН, като е спомената от украинския национален поет Тарас Шевченко през XIX век. Използвана е и от различни украински революционери и активисти доста преди събитията от Втората световна война.

Миланович неправилно твърди, че двете фрази са еднакво стари, и ги сравнява с прословутия поздрав в нацистка Германия.

"Хърватският поздрав е толкова стар, колкото и "Слава на Украйна" и скандирането "Зиг Хайл", използвано в нацистка Германия. Не искам никога да чуя [тези песни] в Хърватия", каза той.

Въпреки че някои хървати твърдят, че "За родината, готови!" е използвана и преди Втората световна война, прогресивните историци посочват, че за разлика от Украйна, в Хърватия е имало пълноценна нацистка държава, която е контролирала значителни територии, включително не само днешна Хърватия, но и части от Босна и Херцеговина и Сърбия.



Поздравът преживява възраждане по време на разпадането на Югославия през 90-те години на ХХ век и е използван по-специално от крайно десни политици и паравоенни формирования по време на конфликта на Балканите.



За разлика от "Слава на Украйна", "За Родината, готови!" се използва изключително от етнически хървати и обикновено в контекст, в който целта е да се установи етническо господство над други групи.



Президентът на Хърватия критикува политическите си колеги в Хърватия и извън нея за това, че използват скандирането "Слава на Украйна".



"Фактът, че някои западни лидери се закачиха за това, особено в Канада, означава, че те или са неграмотни, или каквото и да е, аз няма да го използвам", каза той.



Руското правителство отдавна описва украинското правителство като "нацистко", за да омаловажи украинската държавност, но е необичайно западните лидери да отправят същото обвинение, коментира изданието.



Миланович е дългогодишен член на Социалдемократическата партия на Хърватия и в миналото е получавал похвали за подкрепата си на прогресивни каузи и критиките си към националистите. От 2011 г. до 2016 г. той беше министър-председател на Хърватия и беше широко смятан за противовес на дясноцентристкия Хърватски демократичен съюз.

Избирането му за президент в края на 2019 г. доведе до отстраняването на Колинда Грабар-Китарович от ХДО, която беше критикувана, че омаловажава военните престъпления, извършени от хърватската армия, и се солидаризира към апологетите на хърватската нацистка марионетна държава.



Миланович спечели изборите главно като алтернатива на Грабар-Китарович, но оттогава става все по-противоречив. Той често влиза в публични пререкания с министър-председателя Андрей Пленкович, който наскоро го нарече "патологичен лъжец".



Президентът се противопоставя на обучението на украински войници в Хърватия, както и на кандидатурите на Финландия и Швеция за членство в НАТО.



През 2021 г. той предизвика дипломатически скандал, като през 2021 г. определи мерките за контрол на Австрия за Covid-19 като равносилни на "връщане към фашизма". Въпреки това изглежда, че това само е увеличило популярността му: в анкетите на Crobarometar, проведени по-рано през май, той беше оценен като най-популярния политик в Хърватия.