Самолет на сирийската армия е свален над Идлиб, Дамаск отрича

Самолетът L-39 на сирийската армия е бил свален от бойци от така наречената въоръжена сирийска опозиция в района на селището Саракиб.

Пилотът е катапултирал, но съдбата му остава неизвестна, информира турският вестник "Хабертюрк", предава БГНЕС. Дамаск обаче опроверга твърдението. "Никакъв самолет на сирийските ВВС над този район не е свален", съобщи агенция САНА. Сирийската държавна агенция САНА по-рано съобщи, че части на сирийската армия са свалили безпилотен летателен апарат (БПЛА), произведен от Турция. Дронът принадлежи на въоръжената сирийска опозиция, която е на страната на Турция.

Според сведенията, "сирийската армия е свалила турски дрон, принадлежащ на терористични групировки в близост до град Саракиб в югоизточната част на провинция Идлиб".

Междувременно сирийската армия обяви, че затваря въздушното пространство над северозападната част на страната, съобщи Скай Нюз.

Според сведенията, затвореното въздушно пространство включва и провинция Идлиб. В заповедта на армията е посочено, че "всеки самолет, който нарушава въздушното пространство в определената зона, ще се счита за враждебен и ще бъде свален, за да не се допусне реализация на агресивни цели".

Турският министър на отбраната Хулуси Акар заяви, че в сирийския Идлиб от 27 февруари се провежда операция, наречена "Пролетен щит", съобщава ТАСС.