Талибаните на пресконференция: Няма да има насилие и хаос

Талибаните дадоха първа пресконференция, откакто взеха властта в Афганистан, съобщи NOVA. Те отново обявиха, че няма да има насилие и хаос.



По думите им за 20 години са се променили и вече работят по състав на правителството. И докато Западът не признава властта им за легитимна, редица държави, сред които Русия, Китай и Турция вече са готови на разговори с тях. Говорителят на талибаните Забихула Муджахид обеща да няма да има гонения на противниците, а медиите могат да продължат да работят.



"Няма да отмъщаваме. На ничия врата няма да почукаме, за да го питаме за кого е работил", заяви Забихула Муджахид.



Той беше по-уклончив, когато го питаха дали жените ще могат да работят. "В рамките на законите на исляма", беше неговият отговор, което може да значи всичко, поради крайно различните интерпретации на Шариата и прилагането на правилата.



"Що се отнася до опит, зрелост и визия, разбира се, че има огромна разлика у нас спрямо 20 години по-рано", посочи Муджахид.



В кафенета и магазини в Кабул гледаха пресконференцията на талибаните. Много афганистанци не губят надежда.



"Притеснен съм, но се надявам да има мир, стабилност и добро устройство на държавата. Пълна анархия цареше в досегашното правителство. Дано талибаните направят нещо добро за нас", заяви Ахмад Мудасир, играч на билярд от Кабул.



Много по-малко оптимизъм демонстрират в Европа и Съединените щати. Там нямат доверие на талибаните. Те така и не спряха да организират терористични актове, убийства на политици, журналисти и други обществени личности в Афганистан и съседните държави. Тази вечер имаше извънредна среща на министрите на външните работи в Евросъюза.



"Основният приоритет на Европа в момента е да бъдат евакуирани всички наши граждани от Афганистан. Както и местните хора, които ни сътрудничиха 20 години. Не можем да ги изоставим и правим каквото е възможно”, посочи Жосеп Борел, върховен представител на ЕС за външната политика.



Евакуацията зависи от Американската армия, която установи контрол над летището в Кабул. Тя отпуска слотовете за самолетите. Американците казват, че главната пречка пред евакуацията в момента е, че до летището е почти невъзможно да се стигне.

