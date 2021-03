Водещото IT училище Codecool иска да отваря кампус в България

Codecool, едно от най-добрите училища по програмиране и център за IT таланти в региона на ЦИЕ, планира разширяване на дейността си в България. Наскоро училището получи инвестиционен капитал от 7 млн. евро (13,69 млн. лв.) и обмисля по-нататъшна експанзия и разработване на продукти в района с подкрепата на новия си партньор Integral Venture Partners и едни от първите си инвеститори Lead Ventures и PortfoLion Capital Partners. До края на 2021 г. училището по програмиране, което направи революция в обучението на IT експерти чрез своите 3 до 12-месечни курсове, планира да отвори нов кампус и в България.

Предизвикателствата, породени от недостига на работна ръка в IT сектора, се очаква да продължат и през следващите години. Традиционно IT специалистите са сред най-търсените кадри на българския пазар на труда, като всеки 6-и българин работи в областта на ИКТ, според данни на Евростат. От друга страна, данни на Европейската комисия показват, че през 2020 г. в ЕС е имало около 825 000 свободни позиции в сектора на инфокомуникациите. Повече от половината (58%) от предприятията в сектора твърдят, че е предизвикателство за тях да намерят IT специалисти с правилните умения. Недостигът на работна ръка в технологичната индустрия може да застраши конкурентоспособността на бизнеса, а оттам и цялостното икономическо развитие. Това важи особено за българския пазар, тъй като страната се класира на трето място през 2019 г. в ЕС по принос на ИКТ сектора към БВП (7,6% през 2019 г.), според данни на Евростат.



Решението на този проблем е да се подобрят и развиват алтернативни програми за IT обучение, различни от традиционните университетски курсове. Възможностите, идващи от нарастващото търсене на нови форми на образование, вече бяха забелязани и от инвеститорите. Въз основа на анализ на Dealroom, през 2020 г. новите капиталови инвестиции в образователна технология (EdTech) са се увеличили с 94% през 2020 г., достигайки 13 млрд. щатски долара.



Цели до 2025 г.: над 10 кампуса, хиляди завършили годишно и десетки корпоративни програми за обучение



Codecool – основана от унгарски бизнесмени през 2014 г. – завърши успешно третия си инвестиционен кръг със споразумението си за 7 млн. евро, сключено с Integral Venture Partners и с финансова консултантска подкрепа от Clairfield. С набрания до момента капитал от 12,5 млн. евро Codecool се доближава по инвестиции до други водещи европейски играчи на пазара на IT образованието (Ironhack: 22 млн. евро, Le Wagon: 16 млн евро). В момента училището по програмиране управлява кампуси, разположени в Унгария, Румъния и Полша, а над 1000 от неговите възпитаници работят в сферата на технологиите в цяла Европа.



"Инвестицията ни дава възможност да продължим европейската си експанзия. Планираме да навлезем на няколко нови пазара тази година – Австрия, Сърбия и България. Нашата цел е до 2025 г. да оперираме над десет кампуса на Codecool – каза Йожеф Бода, главен изпълнителен директор на Codecool. Разширяването обаче не означава само увеличаване на броя на нашите училища. По-нататъшното развитие на нашите корпоративни курсове за повторна квалификация и повишаване на квалификацията също са във фокуса ни. Опитът ни показва, че ръководителите са все по-отворени към идеята за обучение или преквалификация на съществуващите си служители, тъй като често е трудоемко и скъпо да намерят нови експерти с подходящи умения на пазара на труда."



В същото време Codecool непрекъснато разширява обхвата на своите актуални курсове. В допълнение към цялостния си курс с гаранция за работа към портфолиото на училището миналата година бяха добавени специализирани 3 до 4-месечни онлайн IT курсове. В съответствие с изискванията на пазара на труда Codecool разработва и допълнителни програми за обучение. Очаква се планираният брой завършили училището по програмиране през 2025 г. да се увеличи до хиляди на годишна база.



"Codecool отговаря на фундаментална, дългосрочна тенденция на пазара на труда – насърчаването на дигитализацията и нарастващата роля на уменията за програмиране чрез уникален и гъвкав бизнес модел. Този модел поставя еднакъв акцент върху обучението на висококвалифицирани програмисти и бързото и ефективно задоволяване на корпоративното търсене на човешки ресурси. Това, заедно с регионалното покритие и плановете за разширяване, прави тази компания особено привлекателна за Integral Group и нейните инвеститори, тъй като образованието е една от основните области на фокус за нас. Партньорите на нашия инвестиционен фонд са от региона и инвестират в иновативни, висококачествени компании от ЦИЕ. Следователно Codecool перфектно се вписва в нарастващото ни портфолио", коментира Адам Салай, инвестиционен директор на Integral Venture Partners.



"12-месечният, интензивен, практически ориентиран курс по програмиране на Codecool е уникално предложение, в момента няма друг подобен курс, предлаган от конкуренти на местния пазар. Методът е доказан: 98% от над 1000 завършили Codecool вече са получили работа в IT сектора" – подчертава Абел Галац, главен изпълнителен директор на Lead Ventures, оператор на MOL и MFB invest (Унгарска банка за развитие), основатели на фонд за рисков капитал Enter Tomorrow. Според инвеститора пазарните перспективи пред Codecool са изключително добри, като се има предвид факта, че унгарското висше образование не може да осигури необходимия брой IT специалисти, дори и с увеличен капацитет.



"Като първите институционални инвеститори на Codecool познаваме екипа от години и доверието ни в тях винаги е било много силно. За нас беше логично решение да участваме и в техния трети инвестиционен кръг. Те успяха да реагират бързо и ефективно по време на пандемията, което е важна предпоставка за успешно развитие и разширяване. Те са и ключов играч в EdTech, който е един от най-бързо развиващите се сектори днес. Повлияни от рецесията, много хора изпитват нужда или дори са принудени да започнат нова кариера и да придобият допълнителни умения. Така че ние вярваме, че тепърва ще наблюдаваме растеж" – добави Жолт Михали, инвестиционен мениджър на PortfoLion Capital Partners, компания за рисков капитал и частни капиталови инвестиции с инвеститори като OTP Group и Eximbank.



Международен принос за развитието на дигитални умения



През есента на 2020 г. Codecool (като един от основателите на Европейския алианс за софтуерни умения) заедно с водещи корпорации като Amazon Web Services и Adecco започнаха разработването на нова стратегия и учебна програма за умения за разработване на софтуер на ниво ЕС. Чрез Алианса опитът на училището в областта на обучението на разработчици на софтуер ще допринесе не само за тренинга на IT специалисти в региона, но и на целия континент.



Миналата година постиженията на Codecool бяха признати и от един от водещите IT форуми: базираният в Амстердам The Next Web нареди Codecool сред 20-те най-вълнуващи европейски компании в своята класация Tech5, състояща се от най-обещаващите бързо развиващи се компании.