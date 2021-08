Приказка с хепи енд за Фики и Гюлджан

Момче среща момиче в дискотека и заживели щастливо...

Така започва модерната любовна приказка на поп-фолк звездата Фики Стораро и нежната му половинка Гюлджан, които преди дни станаха горди родители на втора рожба.

Годината е 2014. Младият изпълнител стяга куфарите за Брюксел, където има съвместно участие с колежката си Галена. Гюлджан била в публиката и припявала на сина на Тони Стораро. Галена забелязала красавицата още докато се вихри на сцената, а после побързала да каже на Фики, че в публиката е видяла девойче, което ще му хареса. Когато след това Гюлджан отишла зад сцената да иска автограф от изпълнителката на "Ти не си за мен", се запознала и с любовта на живота си. Тогава двамата разменили контакти и започнали често да общуват. "Само като я видях, си казах, че това ще е моята жена, пише "Монитор".

По-късно и тя ми сподели, че е усетила същото", разказва неведнъж певецът.

През лятото на 2017 г големият син на фолк идола Тони Стораро добива кураж и решава да предложи брак на любимата си. Това се случва по време на полет с хеликоптер. Звездата на "Пайнер" завел изгората си на летище Лесново за разходка. След като се полюбували на природата в околността, на връщане бил опънат огромен червен винил с надпис: "Гюлджан, ще се омъжиш ли за мен?". Отговорът е ясен, а сватбата не закъснява. През октомври същата година влюбените вдигат пищна сватба с 600 гости.

Щастливото събитие се проведе в столичен хотел. Не е ясно обаче кой ще командва парада вкъщи, тъй като чаровната булка настъпи певеца, а той отчупи по-голяма част от питката. В ролята на кумове влязоха поп-фолк дивата Галена и съпругът й вафленият бос Галин. Музикални поздрави към новото семейство тогава отправиха редица балкански звезди, сред които Зафирис Мелас и Хакан Алтун. Първия си танц като семейство Фики и Гюлджан изиграха на фона на култовата I Will Always Love You на Уитни Хюстън. На купона, който продължи до 5 сутринта, бурни наздравици вдигнаха и голяма част от колегите на Фики и Тони Стораро - Цветелина Янева, Десислава, Борис Дали, Емилия, Илиян, Кали, Сашо Роман и много други. Народната певица Славка Калчева пък поведе няколко кръшни хора. Всеки от присъстващите си тръгна със сувенир ангелче.

Тони Стораро ги зарадва с апартамент, в който да тичат внучетата му. За сватбен подарък на "дъщеря си", както фолк идолът нарича Гюлджан, той се спря на автомобил. "Не е важно само сватбата да мине добре, а младите да се обичат дълго, както мен и жена ми", сподели пред "Монитор" той. Тайната на успеха в дългогодишния му брак с Валя е разбирателството и способността да признаеш грешките си.

Ден след сватбата стана ясно, че фамилията ще се увеличи с още един член - момченце. Тунчер, кръстен на дядо си, се появи на бял свят на 16 февруари 2018 г.

От този ден нататък детето се превърна в най-голямата радост на фамилията. И се очаква да тръгне по стъпките на татко си, дядо си и своя чичо Емрах. Причината - Тони Стораро-младши хвана кларинет по време на прощъпалника си.

Младият татко призна пред bTV, че наследникът му не е имал голям избор.

"Имаше само музикални инструменти - акордеон, кларинет, тромпет... и едни лекарски слушалки. Той какво да хване?", каза с усмивка Стораро. Фики е убеден, че музикалният ген е предаден и на сина му. Той самият като малък е свирил на пиано. Започнал е от първи клас и се е упражнявал след училище по 6-7 часа на ден. Тогава не му е оставало време нито за момичета, нито за тренировки и мускули. Впоследствие, след като е усъвършенствал пианото, е наваксал пропуснатото.

Скоро след това Фики сподели, че черпи вдъхновение от първородния си син.

Изпълнителят на "Аз измръзнах" заяви в свое интервю, че именно наследникът му го е направил по-отговорен.

"Да бъдеш родител, е велико чувство. Усетих го в момента, когато се роди Тони, вече не мога да си представя живота без него. Децата са най-хубавото и прекрасно нещо на този свят. Те са нашето вдъхновение и нашата гордост. Със сигурност бащинството ме направи по-отговорен. Нервен или притеснителен - не.", призна той.

Миналата събота тази радост се удвои.

"Баща на дъщеря! Едно малко приказно ангелче се роди тази сутрин и вече съм баща на дъщеря! Добре дошла на този свят, Еслем!", написа Фики в социалните мрежи. Раждането е минало безпроблемно и майката Гюлджан и бебето се чувстват добре. Еслем е първо момиченце от много поколения насам в рода на Тони Стораро и цялата фамилия е много щастлива от появата й.