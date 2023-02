Кафето пречи на храносмилането

Често обвиняваме различни храни, когато възникнат проблеми с храносмилането и или получим киселини. Истината обаче е, че и много напитки могат потенциално да раздразнят стомаха и да нарушат иначе здравословния поток на храносмилателния тракт, пише Флагман.

Някои от тях съдържат съставки, които повлияват на производството на киселина в стомаха ни, дехидратират ни, с течение на времето водят до изтъняване лигавицата на стомаха и червата или дори оказват влияние на хормоните по определени начини.

Ето такива напитки допринасят и за лошо храносмилане.

Освен това има определени състояния, които могат да направят храносмилателния ни тракт по-чувствителен към ефектите на определени напитки, правейки ни по-уязвими към гадене, киселини, лошо храносмилане, болки в корема или други симптоми, които ни карат да прекарваме повече време в тоалетната, отколкото бихме искали да признаем.

Сред напитките, които имат не много добра репутация, що се отнася до храносмилането, попадат енергийните, газираните напитки и алкохолът. В това число обаче влиза и кафето. Колкото ѝ любимо да ни е, от Eat This Not That ни разкриват защо трябва да внимаваме с него, особено ако имаме проблеми с храносмилането.

Въпреки че кафето осигурява определени ползи за здравето, когато е част от качествена, добре балансирана диета, съдържанието на кофеин в тази напитка често обърква храносмилането ни.

Всъщност консумацията на кофеин понякога може да забави храносмилателния процес на тялото ни, поради способността му да освобождава хормони на стреса, като кортизол, адреналин и норепинефрин, които ускоряват сърдечната честота, като същевременно повишават енергийните ни нива.

Когато това се случи, кръвоснабдяването, което обикновено отива в червата ни, намалява и това повлиява на скоростта, с която тялото ни обикновено усвоява продуктите, които консумираме. Проучванията също така показват, че кафето понякога може да свръхстимулира производството на стомашна киселина, причинявайки киселинен рефлукс и киселини.