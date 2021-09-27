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Куп изненади в списъка с призованите национали за мачовете с Литва и С. Ирландия

по статията работи: iNews.bg | 27.09.2021 | 14:20
Куп изненади в списъка с призованите национали за мачовете с Литва и С. Ирландия

Голяма изненада. Само така може да се определи това, че стражът на Славия Светослав Вуцов получава дебютна повиквателна за националния отбор на България. Ясен Петров обяви своите избраници за мачовете с Литва и Северна Иралндия. Вуцов е заменил в списъка Даниел Наумов от ЦСКА 1948 и Николай Михайлов от Левски, като в същото време е повикан Мартин Луков, който играе в Саудитска Арабия.

Интересно е, че Андрей Гълъбинов отново не попада в списъка на Петров. Очакванията бяха, че Георги Миланов също ще получи повиквателна, но това не се е случило.

В състава е и Тодор Неделев, който се контузи на пловдивското дерби с Локомотив. Нападателят на ЦСКА Калоян Кръстев за сметка на това не е сред повиканите от Ясен Петров.

ВРАТАРИ: Георги Георгиев (Черно море), Мартин Луков (Ал-Тай), Светослав Вуцов (Славия);

ЗАЩИТНИЦИ:  Васил Божиков (Слован Братислава), Валентин Антов (Монца), Петко Христов (Специя), Андреа Христов (Славия), Антон Недялков (Лудогорец), Иван Турицов (ЦСКА-София), Димитър Велковски (Серкъл Брюж);

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ: Георги Костадинов (Арсенал Тула), Тодор Неделев (Ботев Пд), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Кристиян Малинов (Льовен), Петър Витанов (Локомотив Пловдив), Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив), Доминик Янков (Лудогорец), Илиан Илиев (Аполон Лимасол), Борислав Цонев (Левски), Радослав Кирилов (Славия);

НАПАДАТЕЛИ: Кирил Десподов (Лудогорец), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Георги Йомов (ЦСКА-София), Спас Делев (Арда), Атанас Илиев (Асколи).


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